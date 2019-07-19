Молодежный форум «Безопасный мир» прошел в Нижнем Тагиле

Форум работал на восьми площадках. На этапе «Водная безопасность» с молодежью работали спасатели, которые рассказали о безопасном поведении на воде, напомнили о статистике трагических инцидентов на водоемах города. Также тагильчанам рассказали, как правильно оказывать первую помощь, ребятам выдали памятки и брошюры с полезной информацией.