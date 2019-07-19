Молодежный форум «Безопасный мир» прошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:37Свободное времяФото: МБУ «Центр защиты населения»
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При поддержке Городского Дворца молодежи в Нижнем Тагиле прошел форум «Безопасный мир», сообщает Центр защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Форум работал на восьми площадках. На этапе «Водная безопасность» с молодежью работали спасатели, которые рассказали о безопасном поведении на воде, напомнили о статистике трагических инцидентов на водоемах города. Также тагильчанам рассказали, как правильно оказывать первую помощь, ребятам выдали памятки и брошюры с полезной информацией.
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В конце мероприятия организаторы подвели итоги конкурса плакатов «Страна безОпасности», форум завершился танцевальным флеш-мобом.
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