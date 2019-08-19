В Екатеринбурге ищут хоккейных болельщиков для съемок фильма с Головиным
Сегодня, 12:17Свободное времяФото: Страница Александра Головина в соцсети
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Свердловская киностудия 21 и 22 августа будет снимать в Екатеринбурге массовые сцены для фильма с участием актера Александра Головина, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Фильм называется «Буран», массовые сцены будут снимать на ледовой арене КРК «Уралец». Александр Головин исполняет главную роль, по сценарию он – молодой хоккеист.
Благодаря замыслу сценаристов у всех, кто придет в эти два дня, получится принять участие и в съемках одной из ключевых начальных хоккейных сцен фильма, и одновременно, в финальном эпизоде картины,сообщили журналистам издания на киностудии.
Для участия в массовке приглашаются свердловчане в возрасте от 12 до 50 лет. Запись ведется по телефону 8 800 775 04 70.
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