В Екатеринбурге ищут хоккейных болельщиков для съемок фильма с Головиным

Фильм называется «Буран», массовые сцены будут снимать на ледовой арене КРК «Уралец». Александр Головин исполняет главную роль, по сценарию он – молодой хоккеист.

Благодаря замыслу сценаристов у всех, кто придет в эти два дня, получится принять участие и в съемках одной из ключевых начальных хоккейных сцен фильма, и одновременно, в финальном эпизоде картины,сообщили журналистам издания на киностудии.