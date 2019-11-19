Екатеринбуржцы создали приложение для поездок на поезде
Сегодня, 19:14Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге разработали приложение GoGotrain для тех, кто едет в поезде, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Разработчики рассказали, что приложением можно пользоваться без подключения к интернету, оно доступно для Android и iOS. В приложении можно посмотреть, где вы находитесь, какие достопримечательности можно увидеть, а также, сколько будет длиться остановка.
Один из разработчиков Александр Шешотов рассказал, что он часто ездит на поезде. Во время путешествий часто бывает непонятно, какую территорию проезжает поезд.
РЖД на табличках пишут только название станции, ты даже не понимаешь, в каком ты регионе. Из-за этого я придумал такое приложение, пояснил Александр Шешотов.
На данный момент в GoGotrain добавлено больше 40 поездов, обновления проходят каждую неделю.
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