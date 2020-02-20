Сотрудница уральской колонии стала участницей реалити-шоу моделей

35-летняя тагильчанка одна воспитывает ребенка. Проблемы с весом у нее возникли давно. Из-за этого тагильчанка даже поругалась с отцом, который говорил ей, что она «толстая». При этом девушка стала моделью plus size. Ее рост — 177 сантиметров, а вес — 83 килограмма. Параметры модели: 106-93-104.