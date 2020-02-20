Сотрудница уральской колонии стала участницей реалити-шоу моделей
Сегодня, 10:04Свободное времяФото: Телеканал Ю
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Работник лаборатории при исправительной колонии в Екатеринбурге Евгения Тупикова стала участницей реалити-шоу «Модель XL» на телеканале «Ю», пишет АН «Между строк». Девушка родилась в Верхнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
35-летняя тагильчанка одна воспитывает ребенка. Проблемы с весом у нее возникли давно. Из-за этого тагильчанка даже поругалась с отцом, который говорил ей, что она «толстая». При этом девушка стала моделью plus size. Ее рост — 177 сантиметров, а вес — 83 килограмма. Параметры модели: 106-93-104.
Проект стартует 22 февраля, в нем примут участие 12 моделей. Девушки будут проходить обучение у стилистов, также их ждут мастер-классы. Оценивать участниц будут Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин и Павел Раков. Победительница получит контракт с модельным агентством, возможность стать лицом модной коллекции Анфисы Чеховой и поездку в Хорватию.
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