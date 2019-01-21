Жители Свердловской области смогут наблюдать полное лунное затмение 21 января

Полное затмение произойдет с 06:34 до 09:51 по московскому времени. Максимума затмение достигнет в 8:12 по Москве.

Как сообщают астрономы, в максимальной фазе затмения Луна станет красно-коричневой. Лунное затмение можно будет увидеть при условии безоблачной погоды. При этом специальная техника не пригодится – явление можно будет наблюдать невооруженным взглядом, сообщает ТАСС.