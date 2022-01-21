Аудиогид и систему навигации запустили на туркластере «Гора Белая»

Приложение, которое, по замыслу организаторов туристического кластера «Гора Белая», сделает путешествие по маршрутам Среднего Урала увлекательным, стало доступно для установки и скачивания в базовых магазинах на различных мобильных устройствах. Welcome to Ural сможет заменить туристам даже гида.
Например, в Висиме можно будет посетить ключевые памятники и достопримечательности, а также узнать об их происхождении и истории, не прибегая к услугам экскурсовода. Именно этот поселок, являясь жемчужиной Урала и ТРК «Гора Белая», вошел в 2021 году в тройку наиболее красивых деревень России. Поэтому путешествие в Висим стало так востребовано среди туристов.
В настоящий момент в приложении доступны 10 маршрутов с описанием более 60 знаковых мест в окрестностях поселка, а также его 300-летняя история от расцвета империи промышленников Демидовых до эпох гражданской и Великой Отечественной войн.
Коммерческий директор АНО УК «ТРК «Гора Белая» Антон Новиков подчеркнул, что в приложении доступны фотографии, а также исторические справки по конкретным маршрутам с их описанием и навигацией.
При этом Welcome to Ural может подстроиться под конкретного туриста — благодаря его гибкости можно выбрать как пеший, так и автомобильный маршрут, а также места, которые планируется посетить: памятники Горнозаводского Урала или природные объекты.
Разработчики уверяют, что пользоваться Welcome to Ural достаточно просто — необходимо выбрать любой понравившийся маршрут из списка и скачать его в телефон, чтобы использовать даже оффлайн. Во время путешествия мобильный путеводитель подскажет оптимальный маршрут, а аудиогид сопроводит поездку или прогулку информацией об объектах туристической тропы.
Висим, Черноисточинск, Усть-Утка, Уралец и Висимо-Уткинск также являются частью маршрута, поэтому в этих поселках действуют специальные системы навигации, которые при считывании уникального QR-кода совершат синхронизацию с приложением и дадут пользователю подробную информацию о конкретном объекте.
В 2020 году туркластер «Гора Белая» выиграл грант Ростуризма. Именно благодаря данным финансам удалось создать уникальный для Среднего Урала продукт, рассчитанный на массовый туризм. По словам гендиректора АНО УК ТРК «Гора Белая» Леонида Гункевича, Welcome to Ural отличает уникальный контент и способ подачи информации. В планах у туркластера включить в список еще несколько маршрутов.
Мы сделали все в срок и в соответствии с условиями гранта. На выходе мы получили уникальный для Свердловской области продукт, который, уверены, будет востребован у туристов. Сейчас очень много запросов на самостоятельные путешествия, а аудиогид позволяет выбирать готовый сценарий, либо создавать свой,гендиректорадобавил руководитель АНО УК ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич