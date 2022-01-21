Аудиогид и систему навигации запустили на туркластере «Гора Белая»

Например, в Висиме можно будет посетить ключевые памятники и достопримечательности, а также узнать об их происхождении и истории, не прибегая к услугам экскурсовода. Именно этот поселок, являясь жемчужиной Урала и ТРК «Гора Белая», вошел в 2021 году в тройку наиболее красивых деревень России. Поэтому путешествие в Висим стало так востребовано среди туристов.