Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Минтруд предложил график праздничных выходных дней на 2019 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
14e5bc487423a4f125930e1b95d2e969

Минтруд предложил график праздничных выходных дней на 2019 год

Сегодня, 13:00Свободное время
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей