Минтруд предложил график праздничных выходных дней на 2019 год

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В проекте постановления правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2019 году» говорится, что на празднование Нового года жителям страны будет выделено десять выходных дней, на майские праздники россиянам дадут возможность отдохнуть пять и четыре дня.
Источник: РИА «Новости»
Новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря по 8 января. Вместо 5 и 6 января жители страны будут отдыхать 2 и 3 мая. Кроме того, Министерство труда Российской федерации выступило в законопроекте с предложением перенести выходной день 23 февраля, суббота, на 10 мая, пятница.
Так, жители России будут отдыхать 23 и 24 февраля, 8, 9 и 10 марта, с 1 по 5 мая, 9-10 мая, 12 июня и 2-4 ноября.
В документе говорится, что данный график выходных дней был подготовлен с учетом интересов работающего населения страны. Авторы проекта предполагают, что такое расписание позволит гражданам организовать свой отдых комфортно не только в весенне-летний период, но и зимой.
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