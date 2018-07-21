Минтруд предложил график праздничных выходных дней на 2019 год

Новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря по 8 января. Вместо 5 и 6 января жители страны будут отдыхать 2 и 3 мая. Кроме того, Министерство труда Российской федерации выступило в законопроекте с предложением перенести выходной день 23 февраля, суббота, на 10 мая, пятница.

Так, жители России будут отдыхать 23 и 24 февраля, 8, 9 и 10 марта, с 1 по 5 мая, 9-10 мая, 12 июня и 2-4 ноября.