В Нижнем Тагиле на Гальянке были установлены новые арт-объекты. На этот раз ими оказались лошади. Об этом TagilCity.ru рассказали в МУП «Тагилдорстрой».

Арт-объекты появились на Гальянке на улице Бригадной. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, скульптуры такие же, как ранее были установленны на проспекте Строителей. Напомним, в начале августа фигуры медведей появились на круговом движении на проспектах Мира и Строителей. Позднее на Вагонке установили фигуры оленей подобного палана, однако их потом убрали, сославшись на необходимость укрепления объектов. В Нижнем Тагиле на Вагонке поселились олени

