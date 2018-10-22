Тагильские школьники приняли участие в квест-игре «Вектор пожарной безопасности»
19 октября в Ленинском районе Нижнего Тагила прошла квест-игра «Вектор пожарной безопасности», где школьники в теории и на практике демонстрировали свои знания по пожарному делу.
В соревнованиях приняли участие отряды ДЮП из десяти школ: №25, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 71, 90, ГМШ. Кроме знаний в области пожарного дела, ребята, в рамках домашнего задания, подготовили танцевальные флешмобы.
После этого школьники получили маршрутные листы с шестью этапами квест-игры. На всем протяжении соревнований ребята показывали свои знания в названиях и видах костров, демонстрировали навыки оказания медицинской помощи и вспоминали правила пожарной безопасности.
Также в квест-игре нужно было показать свои умения в пожарном деле – одеть боевку и скатать пожарный рукав. При этом школьников оценивали сотрудники из пожарно – спасательной части № 13.
По итогам районного этапа от Ленинского района в городских соревнованиях примут участие команды ОУ № 32, 30, 64 и 50, сообщает заместитель начальника 13 пожарно-спасательной Роман Мишин.