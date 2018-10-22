Тагильские школьники приняли участие в квест-игре «Вектор пожарной безопасности»

В соревнованиях приняли участие отряды ДЮП из десяти школ: №25, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 71, 90, ГМШ. Кроме знаний в области пожарного дела, ребята, в рамках домашнего задания, подготовили танцевальные флешмобы.

После этого школьники получили маршрутные листы с шестью этапами квест-игры. На всем протяжении соревнований ребята показывали свои знания в названиях и видах костров, демонстрировали навыки оказания медицинской помощи и вспоминали правила пожарной безопасности.

Также в квест-игре нужно было показать свои умения в пожарном деле – одеть боевку и скатать пожарный рукав. При этом школьников оценивали сотрудники из пожарно – спасательной части № 13.