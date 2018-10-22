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Тагильские школьники приняли участие в квест-игре «Вектор пожарной безопасности»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские школьники приняли участие в квест-игре «Вектор пожарной безопасности»

Сегодня, 10:13Свободное времяФото: 13 пожарно-спасательная часть Нижнего Тагила
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