В Свердловской области проходит первенство по юношескому автомногоборью
С 23 апреля в Свердловской области впервые проходят соревнования по юношескому автомногоборью, сообщает департамент информполитики региона.
Всероссийское первенство проходит на спорткомплексе «Курганово». На соревнования съехались более 200 участников из 45 регионов России.
Юные участники соревнований будут состязаться в замене колеса, знании теории ПДД, фигурном вождении и в умении оказывать первую медпомощь.
Целью мероприятия является пропаганда безопасного поведения на дорогах, привлечение молодежи к занятиям автомобильным спортом, повышение безопасности дорожного движения путем совершенствования уровня мастерства водителей, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, возрождение традиций массовых соревнований по автомобильному спорту в регионах.
В последний день первенства пройдет круглый стол, в рамках которого будут обсуждаться вопросы формирования у молодежи культуры правильного поведения на дорогах.