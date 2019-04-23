В Свердловской области проходит первенство по юношескому автомногоборью

Всероссийское первенство проходит на спорткомплексе «Курганово». На соревнования съехались более 200 участников из 45 регионов России.

Юные участники соревнований будут состязаться в замене колеса, знании теории ПДД, фигурном вождении и в умении оказывать первую медпомощь.

Целью мероприятия является пропаганда безопасного поведения на дорогах, привлечение молодежи к занятиям автомобильным спортом, повышение безопасности дорожного движения путем совершенствования уровня мастерства водителей, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, возрождение традиций массовых соревнований по автомобильному спорту в регионах.