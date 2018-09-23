Оригинальный меч с Куликова поля появился в музее Екатеринбурга

В Екатеринбурге появился первый на Урале музейный артефакт времён Куликовской битвы.

Настоящий меч, найденный на Куликовом поле, был выставлен в день 638-летия сражения в музее «Россия – Моя история». Экспонат передали из Русского Академического фонда, в коллекции музея он останется навсегда, сообщает «Областная газета».