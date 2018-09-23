Оригинальный меч с Куликова поля появился в музее Екатеринбурга

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В историческом музее Екатеринбурга «Россия – Моя история» был представлен настоящий меч с Куликова поля, где 638 лет назад состоялось легендарное сражение между войсками под руководством Дмитрия Донского и монгольской армией во главе с Мамаем.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге появился первый на Урале музейный артефакт времён Куликовской битвы.
Настоящий меч, найденный на Куликовом поле, был выставлен в день 638-летия сражения в музее «Россия – Моя история». Экспонат передали из Русского Академического фонда, в коллекции музея он останется навсегда, сообщает «Областная газета».
8 сентября 1380 года на Куликовом поле объединённое русское войско под командованием князя Дмитрия Донского одержало победу над вторгшейся в Московское княжество армией монгольского темника Мамая.
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