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Всероссийский детский фестиваль искусств «Январские вечера» прошел в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Всероссийский детский фестиваль искусств «Январские вечера» прошел в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:22Свободное времяФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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