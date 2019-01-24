Всероссийский детский фестиваль искусств «Январские вечера» прошел в Нижнем Тагиле
Школьники Нижнего Тагила приняли участие в XIII всероссийском детском фестивале искусств «Январские вечера».
Ежегодно школы Нижнего Тагила принимают участие в детском фестивале искусств. Темой 2019 года стала «Русалочка» Г. Х. Андерсена. Общее название фестиваля этого года «В поисках мечты».
23 января в детской школе искусств №2 прошло мероприятие, посвященное данной теме. Работники филиала №3 Центральной городской библиотеки подготовили книжную выставку и викторину. Также зрители получили возможность познакомиться с работами воспитанников художественного отделения ДШИ №2 и ДХШ №1.
Ученики музыкального отделения показали пьесы «Грёзы», «Арабеска», «Сказка». Дарья Нетребина прочитала отрывок из сказки «Русалочка», а танцевальный коллектив «Фантазёры» исполнили «Песнь Русалочки».
Воспитанницы школы Уральской государственной консерватории имени Мусоргского исполнили «Старинную французскую песенку» Чайковского в современной обработке, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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