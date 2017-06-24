Необычная акция прошла в Нижнетагильском цирке: 20 юных воспитанников «Аншлага» выбрали цвета для репетиционного манежа

22 июня на строительную площадку Нижнетагильского цирка пришли двадцать участников циркового коллектива «Аншлаг». Среди них были юные гимнасты, эквилибристы, акробаты, жонглеры, вольтижеры разного возраста.

Надев каски на голову, маленькие артисты цирка под руководством директора цирка Руслана Марчевского направились в репетиционный манеж. Дети получили палитры. С их помощью они выбрали цвета для будущих стен манежа - итальянское небо, беж, бирюза и крем-брюле: каждая будет окрашена в один из них.

Руководитель «Аншлага» марина Гунина рассказала:

Мы ждали этого манежа почти десять лет. В «Аншлаге» занимаются около 180 артистов в возрасте от трех до двадцати пяти лет. Им для репетиций нужна большая высота помещения. Здесь ребята смогут полноценно репетировать и усложнять свои трюки, расти профессионально. Будем с удовольствием заниматься и в этом манеже, и во Дворце культуры школьников.

А Руслан Марчевский поделился:

Раньше в этом помещении был склад, гараж, шиномонтаж, коптильня колбас, одним словом, все, кроме репетиционного манежа. Теперь это будет настоящий тренировочный зал для артистов со специальным оборудованием и реквизитом. Сегодня ребята выбрали цвета, в которые будут окрашены стены. А уже к сентябрю все ремонтные работы в репетиционном манеже будут завершены.

После необычного мероприятия для детей была организована экскурсия по обновленному цирку: они побывали в уже отремонтированных помещениях, и там, где еще ремонтные работы не завершены.

Цирк готов уже на 80%, считает Марчевский. И у него не вызывает сомнения то, что премьера нового сезона пройдет в запланированные сроки.

Напомним, планируется, что Нижнетагильский цирк будет иметь уникальный дизайн и музыкальную подсветку.