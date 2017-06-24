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Необычная акция прошла в Нижнетагильском цирке: 20 юных воспитанников «Аншлага» выбрали цвета для репетиционного манежа
Сюжеты:
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Необычная акция прошла в Нижнетагильском цирке: 20 юных воспитанников «Аншлага» выбрали цвета для репетиционного манежа

24 июня 2017, 11:00Свободное время
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