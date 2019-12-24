Горки, подсветка и лабиринты: на Вагонке открылся ледовый городок
Сегодня, 20:51Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
24 декабря в Нижнем Тагиле открылась ёлка в парке Дворца культуры им. И.В. Окунева, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Гостей праздника встречали Дед Мороз и Снегурочка. У ёлки прошли различные игры. Развлекательная программа была подготовлена коллективами Дворца культуры им. И.В. Окунева.
Взрослые и дети фотографировались с героями мультфильма «Маша и медведь». Также популярностью пользовалась фотозона с царским троном.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В этом году помимо лабиринтов и горок ледовый городок украсили 11 фигур героев мультфильмов. Участники праздника отметили новизну подхода к новогоднему оформлению ледового городка.
Открытие ледового городка в Дзержинском районе дало старт новогодним мероприятиям, которые запланированы в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей