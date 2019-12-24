Горки, подсветка и лабиринты: на Вагонке открылся ледовый городок

Гостей праздника встречали Дед Мороз и Снегурочка. У ёлки прошли различные игры. Развлекательная программа была подготовлена коллективами Дворца культуры им. И.В. Окунева.

Взрослые и дети фотографировались с героями мультфильма «Маша и медведь». Также популярностью пользовалась фотозона с царским троном.

В этом году помимо лабиринтов и горок ледовый городок украсили 11 фигур героев мультфильмов. Участники праздника отметили новизну подхода к новогоднему оформлению ледового городка.