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Полицейскому, перевоплотившемуся в старушку ради поимки грабителя, посвящена картина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейскому, перевоплотившемуся в старушку ради поимки грабителя, посвящена картина (ФОТО)

25 января 2016, 16:50Свободное времяПавел Щербина
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