Полицейскому, перевоплотившемуся в старушку ради поимки грабителя, посвящена картина (ФОТО)

Интернет-комментаторы уже шутят о том, почему бы не экранировать подвиг полицейского из Свердловской области? Насчёт кинокартины пока ничего не слышно, а вот просто картина уже готова.

На ней автор изобразил как сам момент задержания грабителя с участием «бабушки»-приманки, так и реакцию преступника на произошедшее на фоне типичного для Урала зимнего городского пейзажа.

Это далеко не единственная работа автора на актуальную тематику. На многих картинах тагильчане смогут узнать себя или вспомнить события, с которыми они были так или иначе связаны.

У Альберта Растяпина есть работы, посвященные необычно интенсивным январским снегопадам.

Сложностям россиян с ипотекой в связи с кризисом.

И даже грязной воде из-под крана.

Все фото: Альберт Растяпин

Работы челябинского художника могут быть не идеальны с точки зрения художественного исполнения, но находят отклик в широких слоях людей, а не только в кругу посвящённых.