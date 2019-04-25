Мэр Екатеринбурга продлит детскую железную дорогу
Сегодня, 08:44Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что планирует продлить детскую железную дорогу в ЦПКиО, информирует «41 канал».
Сюжеты: Екатеринбург
По задумке мэра, детская железная дорога должна проходить через весь парк ЦПКиО, пересекать Базовый переулок и идти до парка Лесоводов России. Также Высокинский сообщил, что у магистрали будет кольцо, на котором гости смогут пообедать, отдохнуть, а затем продолжить путешествие в парк Лесоводов, где зимой можно покататься на лыжах, а летом - на велосипедах. На обратном пути на кольце также можно переодеться и отдохнуть.
О сроках реализации проекта и источниках финансирования градоначальник пока не сообщил.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей