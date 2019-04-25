Мэр Екатеринбурга продлит детскую железную дорогу

По задумке мэра, детская железная дорога должна проходить через весь парк ЦПКиО, пересекать Базовый переулок и идти до парка Лесоводов России. Также Высокинский сообщил, что у магистрали будет кольцо, на котором гости смогут пообедать, отдохнуть, а затем продолжить путешествие в парк Лесоводов, где зимой можно покататься на лыжах, а летом - на велосипедах. На обратном пути на кольце также можно переодеться и отдохнуть.