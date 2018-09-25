29-ый открытый фестиваль документального кино пройдёт в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил станет одной из площадок, на которой будут показаны кинокартины конкурсантов 29-го открытого фестиваля документального кино «Россия». В конкурсную программу вошли 66 произведений.
С 1 по 7 октября в кинотеатре «Красногвардеец» пройдёт открытый фестиваль документального кино «Россия». Зрители смогут принять участие в голосовании и выбрать из 66 работ те, которые им больше понравятся. Особенностью 29-го фестиваля стало то, что большая часть фильмов посвящена горячим точкам - Луганску, Макеевке, Донецку, Тирасполю.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, 1 октября в 18:30 тагильчане смогут увидеть премьеру художественного фильма «Как я стал…» (16+), главные роли в котором исполнили Сергей Пускепалис и Павел Табаков. В рамках фестиваля также можно будет увидеть документальный фильм о советской актрисе Татьяне Самойловой «Таня…» (12+) режиссёра Павла Мирзоева.
Вход на все кинопоказы 29-го открытого фестиваля документального кино «Россия» свободный.