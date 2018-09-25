29-ый открытый фестиваль документального кино пройдёт в Нижнем Тагиле

С 1 по 7 октября в кинотеатре «Красногвардеец» пройдёт открытый фестиваль документального кино «Россия». Зрители смогут принять участие в голосовании и выбрать из 66 работ те, которые им больше понравятся. Особенностью 29-го фестиваля стало то, что большая часть фильмов посвящена горячим точкам - Луганску, Макеевке, Донецку, Тирасполю.