Огненные сердца и аниматоры. На горе Белой под Нижним Тагилом открылся сезон

Для сноубордистов, горнолыжников и гостей мероприятия была подготовлена обширная развлекательная программа. Тагльчане и гости из других городов смогли сделать зарядку с профессиональными фитнес-инструкторами, разгадать головоломки и поучаствовать в тест-драйве автомобилей. Наиболее азартным стало состязание по поеданию пельменей. А для сладкоежек приятным сюрпризом стал 30-киллограммовый торт от «Центра развития туризма», десерт был съеден за 20 минут.