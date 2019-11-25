Огненные сердца и аниматоры. На горе Белой под Нижним Тагилом открылся сезон
В минувшие выходные на горе Белой под Нижним Тагилом состоялось торжественное открытие сезона. На мероприятие приехали более шести тысяч человек, сообщает «Центр развития туризма».
Для сноубордистов, горнолыжников и гостей мероприятия была подготовлена обширная развлекательная программа. Тагльчане и гости из других городов смогли сделать зарядку с профессиональными фитнес-инструкторами, разгадать головоломки и поучаствовать в тест-драйве автомобилей. Наиболее азартным стало состязание по поеданию пельменей. А для сладкоежек приятным сюрпризом стал 30-киллограммовый торт от «Центра развития туризма», десерт был съеден за 20 минут.
Также на празднике выступили тагильские коллективы студий танца и провели для гостей мастер-классы по паппингу и брейкингу. Перед отдыхающим свое мастерство показали аниматоры с шоу «Зеркальные люди». А для любителей эффектных зрелищ выступили «укротители огня», показав огненные фокусы, а в конце программы они зажгли огненные сердца.