Незрячий искусствовед из Екатеринбурга провёл лекцию для тагильских инвалидов

25 октября в библиотеке №1 прошла лекция по истории, которую провел искусствовед Алексей Филатов, приехавший в Нижний Тагил из Екатеринбурга, чтобы выступить перед жителями с ограниченными возможностями здоровья.

Особенностью лекции стала сборка макета античного храма, который лектор привёз с собой для того, чтобы незрячие тагильчане смогли собственноручно прикоснуться к истории и искусству, сообщает «Тагил-ТВ» .

Некоторые незрячие люди, особенно тотально слепые, не могут прикоснуться к живописи, потому что нельзя трогать шедевры пальцами. И когда я ехал сегодня в Нижний Тагил, то знал, что местное сообщество состоит преимущественно из тотально слепых людей. Поэтому и привёз специально для них данный конструктор,рассказал Алексей Филатов журналистам.