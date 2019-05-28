В Екатеринбурге за 19 миллионов рублей продают квартиру-дворец
Сегодня, 11:20Свободное времяФото: N1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Двухкомнатная квартира на улице Шейнкмана, 121 продается в Екатеринбурге за 19 миллионов рублей. Интерьер помещения выполнен в викторианском стиле, сообщается на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь квартиры — чуть более 90 квадратных метров. На продажу она выставлена в апреле этого года. На сегодняшний момент это единственная продаваемая квартира с подобной отделкой. В объявлении сказано, что отделка помещения выполнена из материалов премиальных марок. Мебель в квартире также класса люкс.
В этом же доме продается квартира в стиле арт-деко. Ее площадь - 200 квадратных метров, продавец оценивает недвижимость в 55 миллионов рублей. На улице Московская продается квартира вместе с которой покупателям готовы предложить золотое кресло в виде кареты.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ранее эксперты сообщали, что в Свердловской области резко поднялась цена на аренду однокомнатных квартир. А в Екатеринбурге отмечен быстрый рост стоимости аренды люксовых квартир.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей