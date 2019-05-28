В Екатеринбурге за 19 миллионов рублей продают квартиру-дворец

Площадь квартиры — чуть более 90 квадратных метров. На продажу она выставлена в апреле этого года. На сегодняшний момент это единственная продаваемая квартира с подобной отделкой. В объявлении сказано, что отделка помещения выполнена из материалов премиальных марок. Мебель в квартире также класса люкс.

В этом же доме продается квартира в стиле арт-деко. Ее площадь - 200 квадратных метров, продавец оценивает недвижимость в 55 миллионов рублей. На улице Московская продается квартира вместе с которой покупателям готовы предложить золотое кресло в виде кареты.