«Десант правоохранителей» прибыл в «Уральский огонек» под Нижним Тагилом
Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб Нижнего Тагила организовали профилактическое мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Уральский огонек». Ребята вместе с воспитателями вспомнили и закрепили правила пожарной безопасности.
26 июля в «Уральский огонек» прибыл «десант правоохранителей», который проверил то, насколько хорошо дети и взрослые знают правила пожарной безопасности и готовы к экстренным ситуациям.
Каждый отряд должен был пройти несколько этапов, на которых ребята отвечали на вопросы специалистов МЧС, получали необходимые рекомендации в игровой форме и участвовали в эстафете. Приятным сюрпризом для участников стали соревнования по надеванию костюма пожарного, а от жаркой погоды детей спасла пожарная машина, которая окатила всех водой.
Как отмечает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», подобные мероприятия стали традиционными для «Уральского огонька». Они позволяют детям и взрослым не забывать о безопасности во время летнего отдыха, а также после него.