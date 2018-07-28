«Десант правоохранителей» прибыл в «Уральский огонек» под Нижним Тагилом

26 июля в «Уральский огонек» прибыл «десант правоохранителей», который проверил то, насколько хорошо дети и взрослые знают правила пожарной безопасности и готовы к экстренным ситуациям.

Каждый отряд должен был пройти несколько этапов, на которых ребята отвечали на вопросы специалистов МЧС, получали необходимые рекомендации в игровой форме и участвовали в эстафете. Приятным сюрпризом для участников стали соревнования по надеванию костюма пожарного, а от жаркой погоды детей спасла пожарная машина, которая окатила всех водой.