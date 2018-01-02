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1,2 тонны запрещённых яблок уничтожены на полигоне под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,2 тонны запрещённых яблок уничтожены на полигоне под Екатеринбургом

Сегодня, 19:45Свободное времяФото: pixabay.com
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