1,2 тонны запрещённых яблок уничтожены на полигоне под Екатеринбургом
Сегодня, 19:45Свободное времяФото: pixabay.com
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28 ноября в Екатеринбурге более 1 тонны яблок были изъяты сотрудниками Россельхознадзора и уничтожены.
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В результате проверки сотрудники ведомства обнаружили 1,2 тонны яблок неустановленного происхождения и без маркировки. В соответствии с указом президента России яблоки были изъяты и уничтожены.
Как сообщает justmedia, с начала года было уничтожено около 38 тонн продукции неустановленного происхождения.
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