В Нижнем Тагиле в День защиты детей пройдет более 70 онлайн-мероприятий
К Международному Дню защиты детей учреждения культуры Нижнего Тагила приготовили более 70 онлайн-мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.
1 июня на сайте в соцсетях Центральной городской библиотеки пройдет программа «Страна под названием детство». Юным тагильчанам предлагается принять участие различных играх, посмотреть представление ложкового театра «Колобок на новый лад» и принять участие в акции «Привет, лето!».
Нижнетагильская филармония представляет виртуальный проект «Филармония — детям». Актеры театра кукол предлагают посмотреть «Сказки с доставкой», а также артисты театра подготовили рекомендации, посвященные книгам, мультфильмам, фильмам и онлайн-ресурсам.
Музей изо приглашает детей на мастер-класс «Чеширский кот» и виртуальную выставку, а 8 июня поучаствовать в интерактивном мероприятии «Как нарисовать музыку?».
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» подготовил серию мастер-классов. Кроме того, будут подведены итоги проекта «Сказы дедушки Музея».
ДК «Юбилейный» проведёт онлайн-фестиваль детского творчества. Досуговый центр «Урал» подготовит видео-концерт и развлекательную программу для детей.
Кинотеатр «Красногвардеец» организует интерактивную игровую программу с мультпоздравлениями и конкурсами.
Учреждения допобразования приглашают детей познакомиться с выставками художественных работ и посмотреть виртуальные музыкальные концерты.