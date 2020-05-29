В Нижнем Тагиле в День защиты детей пройдет более 70 онлайн-мероприятий

1 июня на сайте в соцсетях Центральной городской библиотеки пройдет программа «Страна под названием детство». Юным тагильчанам предлагается принять участие различных играх, посмотреть представление ложкового театра «Колобок на новый лад» и принять участие в акции «Привет, лето!».

Нижнетагильская филармония представляет виртуальный проект «Филармония — детям». Актеры театра кукол предлагают посмотреть «Сказки с доставкой», а также артисты театра подготовили рекомендации, посвященные книгам, мультфильмам, фильмам и онлайн-ресурсам.

Музей изо приглашает детей на мастер-класс «Чеширский кот» и виртуальную выставку, а 8 июня поучаствовать в интерактивном мероприятии «Как нарисовать музыку?».

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» подготовил серию мастер-классов. Кроме того, будут подведены итоги проекта «Сказы дедушки Музея».

ДК «Юбилейный» проведёт онлайн-фестиваль детского творчества. Досуговый центр «Урал» подготовит видео-концерт и развлекательную программу для детей.

Кинотеатр «Красногвардеец» организует интерактивную игровую программу с мультпоздравлениями и конкурсами.