На ТНТ покажут художественный киносериал о тайне перевала Дятлова

На ТНТ покажут художественный киносериал о тайне перевала Дятлова

Сегодня, 22:11Свободное времяPhoto: pixabay.com
Этой осенью на телеканале ТНТ стартует художественный киносериал «Перевал Дятлова», который основан на реальных событиях, сообщает пресс-служба ГПМ РТВ.

Сериал будет посвящен одной из самых запутанных советских историй, не первое десятилетие волнующей Россию и весь мир. А именно – странной гибели группы студентов, в 1959 отправившейся в поход на север Свердловской области.

У режиссеров, продюсеров и сценариста Евгения Никишова, Валерия Федоровича и Ильи Куликова получилось ознакомиться с закрытыми материалами 2000-х годов и подробно изучить дневники погибших студентов.

Примечательно, что в 2020 году на Берлинском кинофестивале сериал был приобретен для мирового показа крупнейшим международным дистрибутором — компанией Beta Films, а в ноябре состоится премьера сериала во время конкурсной программы Женевского кинофестиваля.

Напомним, 14 сентября Дмитрий Леванов из Верхней Пышмы прошел отбор в седьмой сезон проекта «Танцы» на телеканале ТНТ. Для него это уже второе участие в шоу.

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