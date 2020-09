На ТНТ покажут художественный киносериал о тайне перевала Дятлова

Этой осенью на телеканале ТНТ стартует художественный киносериал «Перевал Дятлова», который основан на реальных событиях, сообщает пресс-служба ГПМ РТВ.

Сериал будет посвящен одной из самых запутанных советских историй, не первое десятилетие волнующей Россию и весь мир. А именно – странной гибели группы студентов, в 1959 отправившейся в поход на север Свердловской области. У режиссеров, продюсеров и сценариста Евгения Никишова, Валерия Федоровича и Ильи Куликова получилось ознакомиться с закрытыми материалами 2000-х годов и подробно изучить дневники погибших студентов. Примечательно, что в 2020 году на Берлинском кинофестивале сериал был приобретен для мирового показа крупнейшим международным дистрибутором — компанией Beta Films, а в ноябре состоится премьера сериала во время конкурсной программы Женевского кинофестиваля. Напомним, 14 сентября Дмитрий Леванов из Верхней Пышмы прошел отбор в седьмой сезон проекта «Танцы» на телеканале ТНТ. Для него это уже второе участие в шоу.

