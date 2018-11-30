Почему обязательно стоит побывать в Тюмени

Доводилось ли вам когда-нибудь прогуляться по четырехуровневой набережной? Вы можете восхититься ее красотой и оценить интересный архитектурный замысел в Тюмени, потому что это единственный город в России, который может похвастаться таким творением.

Если же вы любите посещать театральные представления, то вам обязательно следует побывать в самом большом в России здании Тюменского драматического театра.

Для запоминающейся прогулки непременно стоит отправиться в одно из любимейших мест отдыха не только тюменцев, но и гостей города — Гилевскую рощу. Это почти 80 гектаров густого леса вдали от городской суеты. И здесь есть все необходимое для отдыха: установлены мангалы и беседки, имеется лыжная база, среди крутых берегов протекает речка, создающая неповторимые пейзажи.

Ценителей прекрасного наверняка впечатлит еще одна гордость Тюмени - памятники деревянного зодчества. Увидеть их можно в исторической части города на улицах Дзержинского, Семакова, Володарского, Кирова. Они привлекают внимание невероятными узорами наличников и объемной резьбой.