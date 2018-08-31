Тагильские первоклассники научатся бережно относиться к книгам

Во всех учреждениях Нижнего Тагила, которые относятся к единой библиотечной сети, в сентябре и октябре пройдёт акция «Месячник первоклассника». Основной целью мероприятия является привлечение внимания детей к литературе, прививание любви к книгам и мотивация к чтению без принуждения.

Посещая запланированные мероприятия, дети узнают, как правильно пользоваться услугами библиотеки, как она работает и каким правилам нужно следовать, чтобы сохранить книгу, как можно дольше. Главным праздником станет посвящение в читатели, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.