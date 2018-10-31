«Честные» открытки с цитатами известных людей выпустили в Екатеринбурге

Цитаты известных людей, изображенные на открытках, посвящены Уралу и его жителям. Например, есть цитата Евгения Ройзмана: «А в душе у тебя грязь!», которая стала афоризмом. Также на одной из открыток изображено мнение Владимира Высоцкого о жителях Свердловска: «Кто может жить здесь — тот ежеминутно совершает подвиг».

На других открытках – цитата Антона Чехова и отрывок из стихотворения Сергея Есенина.

По мнению основателя проекта Александра Сафронова, цель таких открыток – указать на проблемы Урала, которые не меняются годами.