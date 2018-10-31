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«Честные» открытки с цитатами известных людей выпустили в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Честные» открытки с цитатами известных людей выпустили в Екатеринбурге

Сегодня, 12:34Свободное времяФото: E1.ru
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