Перепутали цитаты: баннеры с ошибками в словах классиков появились в Екатеринбурге
Сегодня, 09:00Общество
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В Екатеринбурге в Литературном квартале в рамках проекта «Читай знаки» появились баннеры с известными словами русских классиков. Однако некоторые цитаты содержат ошибки.
Сюжеты: Екатеринбург
Баннеры с цитатами русских классиков в Екатеринбурге содержат ошибки. Например, авторство романа «Кто виноват?» приписали Чернышевскому, хотя его написал Герцен. Сейчас надпись уже замазали, хотя она все еще проступает сквозь белую краску.
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Карамзину приписали крылатое выражение про дураков и дороги. Однако эта фраза принадлежит неизвестному автору.
Всего в Литературном квартале появилось около 20 баннеров. Сам проект принадлежит Объединенному музею писателей Урала, пишет Ura.ru.
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