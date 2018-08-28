Перепутали цитаты: баннеры с ошибками в словах классиков появились в Екатеринбурге

Баннеры с цитатами русских классиков в Екатеринбурге содержат ошибки. Например, авторство романа «Кто виноват?» приписали Чернышевскому, хотя его написал Герцен. Сейчас надпись уже замазали, хотя она все еще проступает сквозь белую краску.