Тагильчан 6 апреля приглашают проверить свое здоровье
Сегодня, 10:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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6 апреля состоится Единый день диспансеризации, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках Единого дня диспансеризации жители Нижнего Тагила смогут проверить свое здоровье. Медицинские осмотры можно пройти в поликлинике №4 по адресу улица Новострой, 24. Профилактические осмотры состоятся 6 апреля с 8 до 14 часов.
Программы медобследований могут различаться в зависимости от возраста и пола, для каждого пациента программа будет подобрана индивидуально.
При себе необходимо иметь паспорт и полис.
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