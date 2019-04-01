Тагильчан 6 апреля приглашают проверить свое здоровье

В рамках Единого дня диспансеризации жители Нижнего Тагила смогут проверить свое здоровье. Медицинские осмотры можно пройти в поликлинике №4 по адресу улица Новострой, 24. Профилактические осмотры состоятся 6 апреля с 8 до 14 часов.

Программы медобследований могут различаться в зависимости от возраста и пола, для каждого пациента программа будет подобрана индивидуально.