Ясная погода ожидается в начале апреля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Ясная погода придет в Нижний Тагил 2 апреля, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 1 апреля, в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная ветреная погода. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью похолодает до -3. В течение дня возможен небольшой дождь, скорость ветра достигнет 19 м/с.
2 апреля синоптики обещают ясную солнечную погоду, днем ожидается +4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов.
3 и 4 апреля также будет ясно. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью возможно похолодание до -10 градусов. Скорость ветра составит 4-7 м/с.
В пятницу, 5 апреля, потеплеет до +7 градусов, ночью похолодает до -5 градусов.
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