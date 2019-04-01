Ясная погода ожидается в начале апреля в Нижнем Тагиле

В понедельник, 1 апреля, в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная ветреная погода. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью похолодает до -3. В течение дня возможен небольшой дождь, скорость ветра достигнет 19 м/с.

2 апреля синоптики обещают ясную солнечную погоду, днем ожидается +4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов.

3 и 4 апреля также будет ясно. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью возможно похолодание до -10 градусов. Скорость ветра составит 4-7 м/с.