В Свердловской области уже более тысячи человек пострадали от укусов клещей
По данным на 30 апреля 2019 года от укусов клещей пострадали более тысячи свердловчан, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
На конец апреля от укусов клещей в Свердловской области пострадали 1 057 человек, из них 258 - дети. Наибольшее число случаев произошло в Екатеринбурге, там от укусов клещей пострадали 339 человек, следом идет Каменск-Уральский, там зарегистрировано 60 случаев укусов клещей. В Нижнем Тагиле пострадали 40 человек. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 58 муниципалитетах региона.
Противоклещевой иммуноглобулин получили 576 уральцев, в том числе 128 детей. Клещевой энцефалит и боррелиоз не выявлены ни у одного пациента. 317 клещей, снятых со свердловчан, исследованы на антиген вируса клещевого энцефалита, на боррелиоз исследована 241 особь. 85 проб оказались положительными на иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз обнаружен в шести пробах.