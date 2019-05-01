В Свердловской области уже более тысячи человек пострадали от укусов клещей

На конец апреля от укусов клещей в Свердловской области пострадали 1 057 человек, из них 258 - дети. Наибольшее число случаев произошло в Екатеринбурге, там от укусов клещей пострадали 339 человек, следом идет Каменск-Уральский, там зарегистрировано 60 случаев укусов клещей. В Нижнем Тагиле пострадали 40 человек. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 58 муниципалитетах региона.