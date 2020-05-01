За сутки коронавирус выявили почти у восьми тысяч россиян
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: pixabay
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В России количество заразившихся коронавирусом возросло до 114 431 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
За сутки заболели 7933 человека, выздоровел 1601 человек, скончалось 96 россиян.
Наибольшее число заболевших в Москве. Там более трех тысяч случаев за сутки. В Свердловской области заболели 232 человека.
По России под наблюдением находятся 211 191 человек. За последние сутки было сделано 225,4 тысячи тестов на определение COVID-2019.
Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заразился Михаил Мишустин.
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