Заморозки и смог ожидаются в Свердловской области после 1 сентября

С 20:00 1 сентября по 20:00 4 сентября на территории Свердловской области объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Метеорологи сообщают, что в течение четырёх дней в атмосфере перестанут рассеиваться вредные примеси.

В ночь на 1 сентября Средний Урал ожидают первые заморозки. Температура воздуха и почвы в ночное время опуститься до 0…-4 градусов. Дорожные службы предупреждают свердловских автомобилистов о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции при передвижении по дорогам, сообщает «ЕТВ».