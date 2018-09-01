Заморозки и смог ожидаются в Свердловской области после 1 сентября
Сегодня, 09:00Здоровье и экология
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После школьных линеек территорию Свердловской области окутает смог. Виной тому будут неблагоприятные метеоусловия, которые будут мешать рассеиванию вредных веществ в атмосфере. Также с 1 сентября на Средний Урал придут первые заморозки.
С 20:00 1 сентября по 20:00 4 сентября на территории Свердловской области объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Метеорологи сообщают, что в течение четырёх дней в атмосфере перестанут рассеиваться вредные примеси.
В ночь на 1 сентября Средний Урал ожидают первые заморозки. Температура воздуха и почвы в ночное время опуститься до 0…-4 градусов. Дорожные службы предупреждают свердловских автомобилистов о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции при передвижении по дорогам, сообщает «ЕТВ».
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