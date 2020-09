В Нижнем Тагиле 130 детей не пошли в школы после отдыха в летнем лагере

Тагильских школьников, отдыхавших в лагере «Звездный», высадили на карантин из-за обнаруженного коронавируса у одного из сотрудников учреждения, пишет ИА «Все новости».

На карантине оказались 130 детей, которые были в составе третьей и четвертой смены. Все они не будут посещать школу в течение двух недель. Родители детей рассказали, что им сообщили о карантине 30 августа. В лагере пояснили, что третья смена завершилась 21 августа, а 24 августа одна из работниц лагеря обратилась к врачу. О диагнозе стало известно только утром 29 августа. Начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева рассказала, что детей начнут тестировать на COVID-19 с 6 сентября. Напомним, летом коронавирус выявили у сотрудника детского лагеря «Красная гвоздика» в Екатеринбурге. Заболевание было выявлено уже после заезда. Аналогичная ситуация сложилась в лагере «Зарница» под Березовским.

