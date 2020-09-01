В Нижнем Тагиле 130 детей не пошли в школы после отдыха в летнем лагере

В Нижнем Тагиле 130 детей не пошли в школы после отдыха в летнем лагере

Сегодня, 20:42Здоровье и экологияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Тагильских школьников, отдыхавших в лагере «Звездный», высадили на карантин из-за обнаруженного коронавируса у одного из сотрудников учреждения, пишет ИА «Все новости».

На карантине оказались 130 детей, которые были в составе третьей и четвертой смены. Все они не будут посещать школу в течение двух недель. Родители детей рассказали, что им сообщили о карантине 30 августа. В лагере пояснили, что третья смена завершилась 21 августа, а 24 августа одна из работниц лагеря обратилась к врачу. О диагнозе стало известно только утром 29 августа.

Начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева рассказала, что детей начнут тестировать на COVID-19 с 6 сентября.

Напомним, летом коронавирус выявили у сотрудника детского лагеря «Красная гвоздика» в Екатеринбурге. Заболевание было выявлено уже после заезда. Аналогичная ситуация сложилась в лагере «Зарница» под Березовским.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
лагерьЗвездныйНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы