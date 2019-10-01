В Екатеринбург начали поставлять воду из Челябинской области
Сегодня, 20:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На конец сентября дефицит воды в Екатеринбурге составляет 41,5 млн кубометров, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
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Отмечается, что в этом году дефицит воды начался раньше, чем в прошлом году. В 2018 году он начался в ноябре-декабре.
Для восполнения нехватки воды «Водоканал» начал перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища Челябинской области.
Перекачка воды из Челябинской области будет продолжаться на протяжении четырех месяцев, что позволит перекачать более 30 млн кубометров воды в столицу Урала.
Нехватка воды в Екатеринбурге происходит, так как Екатеринбург расположен вдали от полноводных артерий.
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