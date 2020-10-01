В Свердловской области зажглось полярное сияние

В Свердловской области зажглось полярное сияние

Сегодня, 20:34Здоровье и экологияPhoto: YouTube-канал Starvisor
В Свердловской области было замечено полярное сияние, сообщает URA.RU.

Астроному Илье Янковскому, проживающему в Ирбите, в ночь на 28 сентября удалось запечатлеть полярное сияние. Илья рассказал, что уникальность этого сезона в том, что оно принадлежит к новому солнечному циклу. Следовательно, в предстоящие годы активность Солнца будет расти, а вместе с ней будут увеличиваться полярные сияния и геомагнитные бури. Полярные сияния – встречающееся явление в Свердловской области, пусть в 2020 году и редко наблюдаемое.

Video:YouTube-канал Starvisor

Напомним, вечером 16 декабря 2018 года тагильчане стали свидетелями необычного оптического явления в небе над городом.

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