В Свердловской области зажглось полярное сияние

В Свердловской области было замечено полярное сияние, сообщает URA.RU.

Астроному Илье Янковскому, проживающему в Ирбите, в ночь на 28 сентября удалось запечатлеть полярное сияние. Илья рассказал, что уникальность этого сезона в том, что оно принадлежит к новому солнечному циклу. Следовательно, в предстоящие годы активность Солнца будет расти, а вместе с ней будут увеличиваться полярные сияния и геомагнитные бури. Полярные сияния – встречающееся явление в Свердловской области, пусть в 2020 году и редко наблюдаемое. Video: YouTube-канал Starvisor Напомним, вечером 16 декабря 2018 года тагильчане стали свидетелями необычного оптического явления в небе над городом.

Related news: Необычное явление наблюдали горожане в небе над Нижним Тагилом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter