Необычное явление наблюдали горожане в небе над Нижним Тагилом

16 декабря жители Нижнего Тагила наблюдали в вечернем зимнем небе необычное оптическое явление, которое напоминало Северное сияние. Однако, при детальном рассмотрении фотографий стало понятно, что такой эффект получился в результате отражения снежинок в воздухе от городских фонарей.