Необычное явление наблюдали горожане в небе над Нижним Тагилом
Сегодня, 08:30Здоровье и экологияФото: Денис Мякенький
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Вечером 16 декабря тагильчане стали свидетелями необычного оптического явления в небе над городом.
Сюжеты: Нижний Тагил
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16 декабря жители Нижнего Тагила наблюдали в вечернем зимнем небе необычное оптическое явление, которое напоминало Северное сияние. Однако, при детальном рассмотрении фотографий стало понятно, что такой эффект получился в результате отражения снежинок в воздухе от городских фонарей.
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