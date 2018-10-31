Тайна ночного свечения в небе Екатеринбурга раскрыта
Сегодня, 08:55ОбществоФото: скриншот с видео УГМК
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В социальных сетях появилось видео, снятое с квадрокоптера, которое объясняет причину необычного свечения в небе Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Жители Екатеринбурга в течение осени делятся фотографиями, на которых запечатлено необычное свечение в небе. Появилось множество предположений на тему происхождения загадочного явления.
30 октября появилась видеозапись с квадрокоптера, на которой видно, что небо светится из-за теплиц комбината, которые расположены на Садовом, там возводится комплекс для выращивания зелени и помидоров. Эти теплицы занимают широкую площадь.
Отражающий эффект можно увидеть в пасмурную погоду, информирует Е1.ru.
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