Тайна ночного свечения в небе Екатеринбурга раскрыта

Жители Екатеринбурга в течение осени делятся фотографиями, на которых запечатлено необычное свечение в небе. Появилось множество предположений на тему происхождения загадочного явления.

30 октября появилась видеозапись с квадрокоптера, на которой видно, что небо светится из-за теплиц комбината, которые расположены на Садовом, там возводится комплекс для выращивания зелени и помидоров. Эти теплицы занимают широкую площадь.