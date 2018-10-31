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Тайна ночного свечения в небе Екатеринбурга раскрыта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тайна ночного свечения в небе Екатеринбурга раскрыта

Сегодня, 08:55ОбществоФото: скриншот с видео УГМК
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