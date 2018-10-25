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Спецназ взломал свердловскую квартиру менеджера УГМК с обыском по ТРЦ «Зимняя вишня»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Zimnyaya vishnya complex after fire

Спецназ взломал свердловскую квартиру менеджера УГМК с обыском по ТРЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 14:59ОбществоФото: Википедия
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