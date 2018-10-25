Спецназ взломал свердловскую квартиру менеджера УГМК с обыском по ТРЦ «Зимняя вишня»

В Екатеринбурге в квартире генерального директора компании-застройщика екатеринбургского мукомольного завода, являющейся одной из аффилированных с УГМК, сотрудники полиции и Следственного комитета провели обыск. По информации от пресс-секретарь Росгвардии в Свердловской области Ольги Бельской, чтобы попасть внутрь, бойцам спецназа пришлось взломать дверь.

Пресс-служба УГМК пояснила, что «следственные действия не имеют отношения к девелоперской деятельности в Екатеринбурге».

Обыск связан с расследованием дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Евгений Мордвин ранее возглавлял бизнес в Кузбассе. Он был руководителем строительной компании «Програнд», а позднее курировал строительство в компании «Кузбассразрезуголь», сообщает URA.RU.