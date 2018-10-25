Спецназ взломал свердловскую квартиру менеджера УГМК с обыском по ТРЦ «Зимняя вишня»
В Екатеринбурге бойцы отряда специального назначения взяли штурмом квартиру топ-менеджера УГМК Евгения Мордовина для проведения обыска по делу о ТРЦ «Зимняя вишня».
В Екатеринбурге в квартире генерального директора компании-застройщика екатеринбургского мукомольного завода, являющейся одной из аффилированных с УГМК, сотрудники полиции и Следственного комитета провели обыск. По информации от пресс-секретарь Росгвардии в Свердловской области Ольги Бельской, чтобы попасть внутрь, бойцам спецназа пришлось взломать дверь.
Пресс-служба УГМК пояснила, что «следственные действия не имеют отношения к девелоперской деятельности в Екатеринбурге».
Обыск связан с расследованием дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Евгений Мордвин ранее возглавлял бизнес в Кузбассе. Он был руководителем строительной компании «Програнд», а позднее курировал строительство в компании «Кузбассразрезуголь», сообщает URA.RU.
При пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.