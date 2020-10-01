Врачи екатеринбургской больницы пожаловались на задержку «коронавирусных» доплат

Врачи Центральной городской больницы № 2 в уральской столице сообщили в августе, что выплаты за работу с COVID-19 задерживают. Конкретно говорится о губернаторских выплатах, по которым врачам положено 15 тысяч рублей, а медсестрам 7,5 тысяч рублей.