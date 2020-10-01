Врачи екатеринбургской больницы пожаловались на задержку «коронавирусных» доплат

Врачи екатеринбургской больницы пожаловались на задержку «коронавирусных» доплат

Сегодня, 21:39Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбургским врачам задерживают выплаты за работу с пациентами, больными коронавирусом, сообщает «УралПолит» со ссылкой на собственный источник.

Врачи Центральной городской больницы № 2 в уральской столице сообщили в августе, что выплаты за работу с COVID-19 задерживают. Конкретно говорится о губернаторских выплатах, по которым врачам положено 15 тысяч рублей, а медсестрам 7,5 тысяч рублей.

На начало октября деньги так и не были получены, врачи опасаются, что выплаты не поступят вовсе.

В том случае, если выплаты медикам за особые условия работы положены, они будут произведены,в свою очередь сообщили в оперштабе.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле после проведенной прокурорской проверки сотрудникам ГБ № 1 начислили «коронавирусные» стимулирующие выплаты.

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