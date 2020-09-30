В Нижнем Тагиле медики из ГБ № 1 не получали «коронавирусные» доплаты

В Нижнем Тагиле медики из ГБ № 1 не получали «коронавирусные» доплаты

Сегодня, 14:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле после проведенной прокурорской проверки сотрудникам ГБ № 1 начислили «коронавирусные» стимулирующие выплаты, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на помощника прокурора Дзержинского района Екатерину Рукавишникову.

Доплаты не получили девять сотрудников из женской консультации. Они работали с беременными женщинами, у которых позже был выявлен COVID-19.

По словам Рукавишниковой, работники написали заявление. По постановлению правительства № 415 такие выплаты предусмотрены тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. Руководство ГБ № 1 не посчитало, что женская консультация проводила такую помощь, выплаты начислены не были. Прокурорская проверка установила, что по закону медики имеют не нее право.

По итогам проверки деньги в размере 115 тысяч рублей были выплачены,комментирует Рукавишникова.

В отношении главврача городской больницы № 1 Олега Николаева возбуждено дело об административном правонарушении по статье о невыплате заработной платы в срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил продлить текущие выплаты врачам, работающим с «коронавирусными» больными.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
больницамедикивыплатыНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы