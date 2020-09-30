В Нижнем Тагиле медики из ГБ № 1 не получали «коронавирусные» доплаты

По словам Рукавишниковой, работники написали заявление. По постановлению правительства № 415 такие выплаты предусмотрены тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. Руководство ГБ № 1 не посчитало, что женская консультация проводила такую помощь, выплаты начислены не были. Прокурорская проверка установила, что по закону медики имеют не нее право.