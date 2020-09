В Нижнем Тагиле медики из ГБ № 1 не получали «коронавирусные» доплаты

В Нижнем Тагиле после проведенной прокурорской проверки сотрудникам ГБ № 1 начислили «коронавирусные» стимулирующие выплаты, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на помощника прокурора Дзержинского района Екатерину Рукавишникову.

Доплаты не получили девять сотрудников из женской консультации. Они работали с беременными женщинами, у которых позже был выявлен COVID-19. По словам Рукавишниковой, работники написали заявление. По постановлению правительства № 415 такие выплаты предусмотрены тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. Руководство ГБ № 1 не посчитало, что женская консультация проводила такую помощь, выплаты начислены не были. Прокурорская проверка установила, что по закону медики имеют не нее право. По итогам проверки деньги в размере 115 тысяч рублей были выплачены,комментирует Рукавишникова. В отношении главврача городской больницы № 1 Олега Николаева возбуждено дело об административном правонарушении по статье о невыплате заработной платы в срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Напомним, президент России Владимир Путин предложил продлить текущие выплаты врачам, работающим с «коронавирусными» больными. Путин предложил продлить выплаты медикам за работу с «коронавирусными» больными

