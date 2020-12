За сутки с 30 ноября по 1 декабря в Нижнем Тагиле было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом, сообщает свердловский оперштаб.

С начала пандемии инфекция была подтверждена у 3006 тагильчан. В Свердловской области за сутки специалисты выявили 381 случай заболевания. Всего число зараженных превысило 46,3 тысячи человек. Отмечается, что 572 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 3316 — в состоянии средней тяжести. Из больниц по выздоровлению выписано 383 человека. Всего вылечившихся насчитывается более 38,5 тысячи человек. Кроме того, подтверждено девять случаев смерти. В общей сложности скончались 1027 человек.

