Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области
Вчера, 21:11Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Предупреждение о НМУ будет действовать в Свердловской области в течение трех дней, сообщает уральский гидрометцентр.
Со 2 по 5 апреля в регионе будет действовать предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, препятствующих рассеиванию вредных веществ в воздухе.
В последний раз предупреждение о НМУ было объявлено в регионе 22 марта.
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