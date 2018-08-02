200 мусорных урн были подарены Нижнему Тагилу комбинатом из Асбеста
Сегодня, 23:45Здоровье и экология
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«Партию малых архитектурных форм» подарил комбинат из Асбеста Нижнему Тагилу. Урны распределят по всем районам перед Днем города.
Сюжеты: Нижний Тагил
200 малых архитектурных форм подарило предприятие «Ураласбест» Нижнему Тагилу. У форм отсутствует дно и внешне они похожи на распиленные бетонные трубы, сообщают «Все новости».
В Нижнем Тагиле их назвали «урны» и планируют использовать в День города, распределив по всем районам. Подаренные объекты обклеены зелеными надписями «Нижний Тагил. Ураласбест. Вместе за чистую планету».
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Руководство комбината из Асбеста узнало о том, что в Нижнем Тагиле не хватает мусорных урн и в преддверии Дня строителя решило поздравить коллег-промышленников с профессиональным праздником.
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