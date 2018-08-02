200 мусорных урн были подарены Нижнему Тагилу комбинатом из Асбеста

200 малых архитектурных форм подарило предприятие «Ураласбест» Нижнему Тагилу. У форм отсутствует дно и внешне они похожи на распиленные бетонные трубы, сообщают «Все новости».

В Нижнем Тагиле их назвали «урны» и планируют использовать в День города, распределив по всем районам. Подаренные объекты обклеены зелеными надписями «Нижний Тагил. Ураласбест. Вместе за чистую планету».