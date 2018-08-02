28 свердловчан пострадали от укусов гадюк с мая по август 2018 года
Сегодня, 13:40Здоровье и экология
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С мая по августа 2018 года за медицинской помощью после укусов гадюк обратились 28 жителей Свердловской области. Из них 12 человек проживают в Екатеринбурге.
Первый случай укуса гадюк был зафиксирован на территории Свердловской области в мае. За прошедшие 4 месяца за помощью обратились 28 человек, из них 12 проживают в Екатеринбурге.
За аналогичный период 2017 года от укусов гадюк пострадало 11 екатеринбуржцев, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Врачи рекомендуют при походах в лес надевать резиновые сапоги и смотреть внимательно на дорогу. Специалисты отмечают, что гадюки редко нападают на людей сами, чаще всего агрессия вызвана попыткой защиты.
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