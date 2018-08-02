28 свердловчан пострадали от укусов гадюк с мая по август 2018 года

Первый случай укуса гадюк был зафиксирован на территории Свердловской области в мае. За прошедшие 4 месяца за помощью обратились 28 человек, из них 12 проживают в Екатеринбурге.

За аналогичный период 2017 года от укусов гадюк пострадало 11 екатеринбуржцев, сообщает «Вечерний Екатеринбург».