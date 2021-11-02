Пять санаториев Свердловской области отданы под долечивание коронавирусных больных

Однако туда будут направляться не все пациенты, которые перенесли COVID-19. В основном в санатории будут попадать пациенты, побывавшие на ИВЛ или в реанимациях. Под наблюдением врачей пациенты будут оставаться в течение нескольких недель, сообщает ИА «Новый день».
Под долечиваение больных с коронавирусом выделены места в санаториях «Руш», «Маян», «Липовка», «Обуховский», «Озеро Чусовское». Все они и раньше были задействованы в работе с коронавирусом и хорошо себя зарекомендовали,сообщили в региональном оперштабе.
Там уточнили, что число мест может быть увеличено за счет привлечения других санаториев. Однако на данный момент таких решений не принималось.
Врачи отмечают, что самих процедур для пациентов будет проводиться минимум, но они будут находиться под постоянным наблюдением, чтобы не упустить возможное ухудшение.
Напомним, 2 ноября 2021 года врио губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении коронавирусных ограничений. Теперь без QR-кода не пустят клиентов салонов оптики и ортопедических салонов. С 4 ноября детям без родителей будет запрещено посещать торговые центры. Кроме того, с 8 ноября работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников, которые не поставили первый компонент прививки.