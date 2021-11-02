Пять санаториев Свердловской области отданы под долечивание коронавирусных больных

Напомним, 2 ноября 2021 года врио губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении коронавирусных ограничений. Теперь без QR-кода не пустят клиентов салонов оптики и ортопедических салонов. С 4 ноября детям без родителей будет запрещено посещать торговые центры. Кроме того, с 8 ноября работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников, которые не поставили первый компонент прививки.