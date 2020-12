«Второй раз болеть тяжелее»: уральский врач рассказал о повторных заражениях COVID-19

Свердловский врач рассказал, что случаи повторного заражения COVID-19 проходят тяжелее первых.

По данным врача, пожелавшего не раскрывать свое имя, в Екатеринбурге уже фиксировали случаи повторного заражения коронавирусом. По мнению эксперта, сложнее всего приходится врачам, постоянно контактирующим с «ковидными» больными, пишет E1. Медики болеют один за другим. Все подменяют друг-друга. Как только почувствовал себя лучше, сразу же надо снова выходить на работу. Повторно болеть тяжелее, если судить по случаям, о которых я знаю. Если первое заражение пройдет без поражения легких, то во второй раз оно обязательно будет, считает эксперт. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг данную информацию. Мне неизвестно о повторных случаях заболевания коронавирусом в регионе. Специалисты сходятся во мнениях, что таковыми считают не долеченные первичные заражения. Вирус живет в организме долго, до 40 дней. Иногда симптомы могут проявиться позднее, заявил Креков на на брифинге оперштаба. Напомним, в Свердловской области четвертый день наблюдается снижение количества заражений COVID-19. В Свердловской области четвертый день снижается число заболевших коронавирусом

