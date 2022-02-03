В пяти округах Свердловской области нет завалов снега у контейнерных площадок

По территориям городских округов Нижняя Салда, город Лесной, ЗАТО Свободный, а также по Верхнесалдинскому и Нижнетуринскому ГО мусоровозы беспрепятственно курсировали во время снегопадов.

Каждый день диспетчера регоператора принимают сообщения о сложностях подъезда спецтехники. Однако в пяти вышеуказанных округах проблем не наблюдалось, сообщает пресс-служба компании «Рифей». Директор компании выразил благодарность администрациям. Мусоровоз — тяжелая машина, не предназначенная для движения по сугробам. В высоком снегу спецтехника застревает, в результате на несколько часов сдвигаются графики вывоза и это может стать причиной замусоривания территории, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Фото: Пресс-служба компании «Рифей» Отмечается, что чаще всего сложности с проездом спецтехники возникали в январе в Невьянском городском округе, в населенных пунктах Таватуй, Аять, Быньговский, Корелы и Аятское. Кроме того, отмечались трудности на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле и нескольких поселках Горноуральского ГО. Сразу после обращения регоператора в местные администрации была проведена расчистка территорий. На данный момент проезд восстановлен полностью.

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