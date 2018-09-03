5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила объявила открытый электронный аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта по реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить инженерно-геодезические изыскания, в состав которых входит топографическая съемка береговой полосы на участках работ по очистке водохранилища под Нижним Тагилом для создания планов дна и топографическая съемка земельного участка, отведенного для складирования вынимаемых донных отложений.

Помимо этого подрядчик обязуется выполнить инженерно-геологические изыскания и инженерно-экологические исследования. В частности, оценку загрязненности донных (иловых) отложений с определением класса опасности и экологические изыскания по земельному участку, отведенному для складирования вынимаемых донных отложений (площадка складирования).

Исполнитель должен разработать проектную документацию на расчистку акватории водохранилища от засоренности, зарощенности и очистку дна водохранилища от донных (иловых) отложений. Проектная документация разрабатывается на основании результатов инженерно-технических изысканий и результатов промерных работ, выполненных ФГБУ «РосНИИВХ».

Исполнитель обязан в составе проектной документации разработать рыбохозяйственный раздел и передать на согласование в Нижне-Обское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, получить положительное заключение. Также исполнитель должен передать проект реабилитации на экологическую экспертизу в несколько ведомств, предусмотренных в проекте контракта, оплатить экспертизу подрядчик должен из своих средств.

Также в техзадании значатся разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и возможность применения оборудования, оказывающего минимальное негативное влияние на качество воды при работе.

Разработку проектно-сметной документации подрядчик должен выполнить в два этапа.

Первый этап – 2018 год – выполнение инженерно-технических изысканий и частичная разработка проектной документации.

Второй этап – до 15 марта 2019 года – окончание проектных работ, проведение экологической экспертизы проектной документации, негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, достоверности определения сметной стоимости.