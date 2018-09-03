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5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища

Сегодня, 10:05Здоровье и экологияЮлия Суворова
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