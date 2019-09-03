В Свердловской области начался сезон ОРВИ

По сообщению экспертов, заболеваемость носит сезонный характер, в ближайшее время ожидается увеличение числа заболевших в связи с началом учебного года.

В Екатеринбурге ОРВИ на прошлой неделе заболели 6,5 тысячи горожан, что на 17% выше, чем неделей ранее. Наибольший темп роста заболеваемости — среди подростков. Также в регионе зарегистрировано за неделю 442 случая с предварительным диагнозом «пневмония».