В Свердловской области начался сезон ОРВИ

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В период с 26 августа по 1 сентября в Свердловской области зарегистрировано 13,3 тысячи случаев ОРВИ, заболевших гриппом среди свердловчан не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По сообщению экспертов, заболеваемость носит сезонный характер, в ближайшее время ожидается увеличение числа заболевших в связи с началом учебного года.
В Екатеринбурге ОРВИ на прошлой неделе заболели 6,5 тысячи горожан, что на 17% выше, чем неделей ранее. Наибольший темп роста заболеваемости — среди подростков. Также в регионе зарегистрировано за неделю 442 случая с предварительным диагнозом «пневмония».
Напомним, в Нижнем Тагиле в сентябре стартует прививочная кампания против гриппа. Вакцина уже поступает в образовательные учреждения. Детям от трех до шести лет, а также ученикам школ прививка положена по национальному календарю, ее делают бесплатно.
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